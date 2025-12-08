Μετρό Θεσσαλονίκης: Επαναλειτουργεί από σήμερα η βασική γραμμή – Ο πίνακας με τα δρομολόγια

Επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, του μετρό της Θεσσαλονίκης τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο

Από σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 θα επαναλειτουργήσει για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής στο Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πρόγραμμα δρομολογίων Δευτέρα 08/12 έως και Σάββατο 20/12/2025

Ημέρες λειτουργίας Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00 Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12/2025 έως Κυριακή 04/01/2026

Ημέρες λειτουργίας Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς Δευτέρα έως Πέμπτη 05:30 00:30 Παρασκευή & Σάββατο 05:30 02:00 Κυριακή 05:30 00:30

Από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων θα είναι το εξής:

Ημέρες λειτουργίας Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς Αναχώρηση τελευταίου συρμού από τερματικούς σταθμούς Δευτέρα έως Παρασκευή 06:30 23:00 Σάββατο & Κυριακή 08:00 23:00

Πηγή: newsbomb.gr