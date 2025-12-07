Σιδηρόδρομος: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία για 85 επιβάτες

Η αμαξοστοιχία 2592, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης στη μάσκα της μηχανής, η οποία προκλήθηκε ύστερα από σύγκρουση με ζώο που βρισκόταν εντός των γραμμών.

Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 140 λεπτών.

Επιπλέον, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη, κατά την αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής.

Πηγή: ethnos.gr