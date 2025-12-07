Σιδηρόδρομος: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη – Ταλαιπωρία για 85 επιβάτες

Στο σημείο μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να ρυμουλκήσει την αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 85 άτομα, προς τη Λάρισα και να λάβει χώρα η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε βλάβη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 140 λεπτών.
Επιπλέον, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο στον σταθμό της Λάρισας για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να μετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη, κατά την αναμονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης της μηχανής.
Πηγή: ethnos.gr