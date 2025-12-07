Οι αγρότες ξεκινούν αποκλεισμούς αεροδρομίων: «Είναι προειδοποίηση - Δεν κάνουμε πίσω»

Το μήνυμα ότι «δεν κάνουν βήμα πίσω, αν δεν δικαιωθούν» στέλνουν εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων μέσω του CNN Greece, τονίζοντας πως οι αποκλεισμοί κεντρικών οδικών αρτηριών, τελωνείων και λιμανιών είναι μόνο η αρχή, μόνο μία «ήπια προειδοποίηση».

«Μιλάμε για αγροτικό ξεσηκωμό» τονίζει ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και πρόεδρος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών και κάνει λόγο για «τα πιο μαζικά μπλόκα στην ιστορία».

Ξεκαθαρίζει, δε, πως οι συμβολικοί αποκλεισμοί αποτελούν μόνο μία «προειδοποίηση στην κυβέρνηση» από την οποία ο πρωτογενής τομέας ζητά να «δώσει λύση στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του κλάδου».

«Αραδιάζουν ποσά, προσπαθώντας να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι όλα είναι καλά. Δεν βγαίνουμε, όμως, στο δρόμο για να πάρουμε απλά μόνο αυτά που μας χρωστάνε, αλλά για να λάβει η κυβέρνηση σοβαρά υπόψιν τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο» σημειώνει ο κ. Μαρούδας στο CNN Greece.

«Κρατάμε γερά» δηλώνει απαντώντας στο ερώτημα εάν οι ακραίες καιρικές συνθήκες πτοούν τα μπλόκα, ενώ συμπληρώνει πως «οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, είμαστε εκτεθειμένοι 365 μέρες το χρόνο σε δύσκολες συνθήκες. Είμαστε σκληρόπετσοι, δεν θα κάνουμε πίσω».

Επόμενος «σταθμός», οι αποκλεισμοί αεροδρομίων

Το νήμα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων παίρνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, με τον Μανούσο Σταυριανουδάκη, αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Χανίων να προειδοποιεί μιλώντας στο CNN Greece πως «από την Δευτέρα σκληραίνουμε τη στάση μας πανελλαδικά».

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11:30 το πρωί. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της πύλης του αεροδρομίου Δασκαλογιάννη στα Χανιά για δύο ώρες.

«Οι αγρότες που είναι στο δρόμο ταΐζουν τον ελληνικό λαό»

Ο κ. Σταυριανουδάκης επισημαίνει πως αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ενωμένοι πανελλαδικά: «Τα αιτήματα είναι κοινά, ο αγώνας κοινός: Να μείνουμε στα χωριά μας και να παράγουμε καλά και ποιοτικά προϊόντα για την κοινωνία».

Όπως είχαν προαναγγείλει από την Δευτέρα «σκληραίνουμε τη στάση μας πανελλαδικά».

«Μέχρι στιγμής έχουν βγει στους δρόμους πάνω απο 20.000 τρακτέρ και έχουν στηθεί πάνω από 50 μπλόκα. Δεν γυρνά κανείς πίσω αν δεν δικαιωθούμε» προειδοποιεί.

«Οι αγρότες που είναι στο δρόμο είναι αυτοί που ταΐζουν τον ελληνικό λαό. Είναι άδικο να μείνουν τα χωράφια μας χέρσα και εμείς άνεργοι» τονίζει ο κ. Σταυριανουδάκης.

Αποκλεισμοί και παρακαμπτήριων οδών

Εκτός από τον αποκλεισμό τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων εξετάζεται και το ενδεχόμενο να αρχίσουν να κλείνουν συμβολικά και παρακαμπτήριες οδοί». Η αρχή θα γίνει από τη Δευτέρα (8/12) από τους αγρότες του κεντρικού μπλόκου της Νίκαιας που αποφάσισαν να κλείσουν τους παράδρομους στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Τα επόμενα βήματά τους αναμένεται να συντονίσουν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα εντός της εβδομάδας.

Περικυκλωμένη η Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ, ο κλοιός γύρω από τη Θεσσαλονίκη σφίγγει με τέσσερα περιμετρικά μπλόκα, καθώς ενισχύθηκε με πάνω από 220 τρακτέρ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Κρίσιμη θεωρείται η σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας στον Τρίλοφο, όπου και οι αγρότες θα λάβουν τις αποφάσεις τους, ενώ έχουν κληθεί και αγρότες από Έβρο και Θεσσαλία.

Στο Δερβένι οι αγρότες θα κλείσουν από τις 13.00 έως τις 14:00 τον κόμβο, κάτι που θα γίνεται κάθε μέρα την ίδια ώρα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω Λαγυνών.

Κλειστά είναι τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας (από το μεσημέρι μέχρι τις 17.00 το απόγευμα). Στο Αιγίνιο Πιερίας, αγρότες από τις 11:00 το πρωί έχουν αποκλείσει την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τρία μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία

Στη Γέφυρα Εύηνου, η παλαιά Εθνική Οδός έχει αποκλειστεί από τρακτέρ, ενώ αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη προγραμματίζουν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εγνατία Οδό, σε Σιάτιστα και Ξάνθη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι της Κυριακής (7/12) αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης.

Την ίδια ώρα, το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο. Μάλιστα οι αγρότες του μπλόκου θα συμμετέχουν και στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη. Στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Την Τετάρτη και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας θα μεταβούν στο Βόλο, όπου θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού. Θα συμμετέχουν και αλιείς με τα καΐκια τους μέσα από τη θάλασσα, σε μια συμβολική κίνηση για να στείλουν το μήνυμα του προβλήματος που προκαλούν «οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες».

Πηγή: cnn.gr