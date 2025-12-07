Καλύβια: Η αστυνομία εξιχνίασε διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψαν την ταυτότητα του διαρρήκτη του Δημαρχείου Σαρωνικού στα Καλύβια, ενός 39χρονου, μέσα από μια μεθοδική έρευνα που επέτρεψε την πλήρη ανασύνθεση της εισβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ελληνική Αστυνομία, ο 39χρονος φέρεται να εισήλθε στο κτίριο του δημαρχείου στα Καλύβια, μεταξύ της 29ης Νοεμβρίου το βράδυ και της 1ης Δεκεμβρίου 2025, παραβιάζοντας ένα παράθυρο και στη συνέχεια ερεύνησε πολλούς χώρους, προκαλώντας σημαντικές φθορές, μεταξύ των οποίων και η θραύση γυάλινης θύρας.

Πέρα από τις καταστροφές, ο ύποπτος φέρεται να αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ -σύμφωνα με τους αστυνομικούς- κατανάλωσε και τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία κατά την παραμονή του στο κτίριο, μια λεπτομέρεια που, όπως σημειώνεται, καταδεικνύει τον βαθμό της αποθράσυνσής του.

Η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Πηγή: newsit.gr