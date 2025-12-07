Πρόσκρουση σκάφους του Λιμενικού στο Βόλο: «Καταιγίδα και χαμηλή ορατότητα η αιτία», λέει ο κυβερνήτης

Οι έντονα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η πολύ χαμηλή ορατότητα λόγω καταιγίδας - ήταν, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, η αιτία της προσάραξης του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού στον εξωτερικό λιμενοβραχίονα του λιμένα Βόλου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (7/12).

Το σκάφος επέστρεφε από περιπολία στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «Ποσειδών» όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Ακολούθησε αλκοολομέτρηση στα τέσσερα μέλη του πληρώματος, με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο κυβερνήτης συνελήφθη και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος με εντολή της Εισαγγελέως. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος ανελκύστηκε.

Για το περισταικό διενεργεί προαανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών Βόλου και Ναυτοδικείου Πειραιά, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 4η Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικου

Πηγή: cnn.gr