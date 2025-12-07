Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που λήστεψε 12χρονες με μαχαίρι

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι του Σαββάτου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, 16χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος προσέγγισε δύο ανήλικες κοπέλες ηλικίας 12 ετών και με την απειλή χρήσης μαχαιριού τους αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο. Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος στη θέα τους τράπηκε σε φυγή με σκοπό να αποφύγει τη σύλληψη, ωστόσο ακινητοποιήθηκε.



Μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο διέπραξε τη ληστεία, καθώς και το κινητό τηλέφωνο το οποίο και αποδόθηκε στην κάτοχό του. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.



Αξίζει να σημειωθεί πως πριν δύο μήνες είχε συλληφθεί για κλοπή μηχανής και συμπλοκή με τραυματίες ανήλικους στο Νέο Ηράκλειο.



Πηγή: newsbomb.gr