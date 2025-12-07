Σιδηρόδρομος: Ζητήματα ασφαλείας στον σταθμό Λαρίσης εξαιτίας της χρόνιας εγκατάλειψης

Την απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας αποκαλύπτει η τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης κατεπειγόντων έργων προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προχωρά ο Οργανισμός.

Την απόλυτη υποβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της Αθήνας, του σταθμού Λαρίσης, η οποία - όπως προκύπτει από τα... γραφόμενα του ίδιου του ΟΣΕ - εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων αποκαλύπτει η τεκμηρίωση της απευθείας ανάθεσης κατεπειγόντων έργων προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία προχωρά ο Οργανισμός. Με την ίδια κλειστή διαδικασία της αποστολής προσκλήσεων σε υποψήφιους αναδόχους ο ΟΣΕ προχωρά και σε άλλο ένα ακριβό έργο ανακαίνισης προϋπολογισμού 5,2 εκαυ. ευρώ που αφορά το Κέντρο Εκπαίδευσης, στο οποίο οι παρεμβάσεις κρίθηκαν επίσης κατεπείγουσες.

Λίγο παραπάνω από ένα μήνα μετά την παρουσίαση του μεγαλεπήβολου σχεδιασμού της ΓΑΙΑΟΣΕ για το εμβληματικό κτίριο του 1902 - 1903, άλλοτε ένα από τα καλύτερα δείγματα του ύστερου νεοκλασικισμού, ο ΟΣΕ στο τεκμηριωμένο αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του παραδέχεται ότι έχει φθαρεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η συνολική εικόνα του όχι μόνο να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σημαντικότερου σιδηροδρομικού κόμβου της χώρας, αλλά να εγείρει και ζητήματα ασφάλειας για τους χιλιάδες καθημερινούς χρήστες του.

Οπως αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Μελετών, Έργων και Ανάπτυξης Δικτύου, το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, η σημερινή κατάσταση του κτiρίου χαρακτηρίζεται από:

Εκτεταμένες φθορές και αστοχίες υλικών (τοίχοι, ψευδοροφές, δάπεδα).

Ηλεκτρομηχανολογικές ανεπάρκειες (φωτισμός, τηλεματική, πυρασφάλεια, θέρμανση/ψύξη).

Ανεπαρκή σήμανση και έλλειψη συστήματος πληροφόρησης για το επιβατικό κοινό, ιδιαίτερα για ξένους επισκέπτες.

Ελλείψεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Ασυμβατότητες μορφολογίας και αισθητικής, λόγω αλλεπάλληλων προσθηκών χωρίς συνοχή.

«Η συνολική εικόνα του κτιρίου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σημαντικότερου σιδηροδρομικού κόμβου της χώρας και απαιτείται άμεση, εκτεταμένη και στοχευμένη ανακαίνιση», τονίζεται.

Η εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων είναι τέτοια που το έργο θεωρείται κατεπείγον και θα προχωρήσει χωρίς διαγωνισμό με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που αφορά συμβάσεις σχετιζόμενες με τη σιδηροδρομική ασφάλεια, κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη και εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών. Στην τεκμηρίωση της πρότασης μάλιστα χαρακτηρίζεται πιθανή δημοπράτηση του έργου με ανοικτή διαδικασία «ανεπαρκής και επικίνδυνα χρονοβόρα».

Στο έγγραφο αποκαλύπτεται η πραγματική κατάσταση του κτιρίου, για την οποία αναφέρεται ότι υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης επιχρισμάτων. Ανοιχτά ζητήματα φαίνεται να υφίστανται και όσον αφορά μια πιθανή ανάγκη εκκένωσης και την πυρασφάλεια, η εμφανίζει «ανεπάρκειες», όπως σημειώνεται: «Η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου του ΣΣΑ επηρεάζει άμεσα τις ροές επιβατών, την ασφαλή διέλευση των επιβατών, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου που εγκυμονεί κίνδυνο καταπτώσεων επιχρισμάτων οροφών, την ασφαλή εκκένωση και την λειτουργία κρίσιμων υποδομών πυροπροστασίας, αντικεραυνικής προστασίας και αερισμού, αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο μέρος της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η ύπαρξη άμεσων κινδύνων λόγω των προαναφερόμενων φθορών, της παλαιότητας και των ανεπαρκών εγκαταστάσεων πυροπροστασίας, δύνανται να επηρεάσουν την καθημερινή ασφάλεια του πλήθους των χρηστών του ΣΣΑ», επισημαίνεται στο αίτημα. Επιπροσθέτως τονίζεται ότι «χωρίς την εκτέλεση των αναγκαίων παρεμβάσεων στο κτίριο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η πλήρης και ασφαλής λειτουργία του ΣΣΑ ούτε ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός του συνόλου της υποδομής».

Παράλληλα το έργο αυτό – σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΣΕ – θα αντιμετωπίσει και αισθητικά ζητήματα που έχουν προκαλέσει οι αποσπασματικές επεμβάσεις, οι οποίες αλλοίωσαν την ιστορική φυσιογνωμία του κτιρίου, δημιουργώντας μια «πανσπερμία» υλικών και χρωματισμών.

Ο προυπολογισμός του έργου μελέτης και υλοποίησης 12μηνης διάρκειας, ανέρχεται σε 6,442,810.60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και στο πλαίσιο των εργασιών θα υπάρξει:

Αποκατάσταση βλαβών: Αντιμετώπιση υγρασιών, αντικατάσταση φθαρμένων ψευδοροφών, επισκευή δαπέδων και κουφωμάτων.

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων: Νέα ηλεκτρολογικά δίκτυα, νέα εγκατάσταση κλιματισμού, φωτισμός LED, τηλεματική, πυρανίχνευση και πυρασφάλεια.

Αισθητική ενοποίηση: Κατάργηση της «πανσπερμίας» υλικών και χρωματισμών, εφαρμογή ενιαίου σχεδιασμού με σεβασμό στην ιστορικότητα.

Λειτουργική βελτίωση: Αναδιαμόρφωση χώρων ώστε να εξυπηρετούν ορθολογικά το επιβατικό κοινό.

Ασφάλεια: Ενίσχυση της δομικής και λειτουργικής ασφάλειας για αντιμετώπιση κινδύνου καταπτώσεων επιχρισμάτων, μέτρα πυροπροστασίας, αντικεραυνική προστασία και καλύτερη φύλαξη.

Ενεργειακή αναβάθμιση, χρήση βιώσιμων υλικών, βελτίωση φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Τεχνολογική αναβάθμιση: Ψηφιακός μετασχηματισμός του σταθμού σε έξυπνο, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό κόμβο μεταφορών.

Μετά την... ανακαίνιση διπλός σιδηροδρομικός κόμβος

Το ανακαινισμένο μετά την ολοκλήρωση των έργων κτίριο του σταθμού Λαρίσης, πάντως, θα είναι ένα εκ των δύο που θα συνθέσουν τον διπλό σιδηροδρομικό κόμβο που οραματίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ με εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο και εστιατόρια. Σύμφωνα με πρόσφατη παρουσίαση, προβλέπεται:

Αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του Σταθμού Λαρίσης εμβαδού 1.000 τ.μ. και του διατηρητέου κτιρίου του Σταθμού Πελοποννήσου αντίστοιχου εμβαδού με χρήσεις πολιτισμού ή εστίασης υψηλών προδιαγραφών.

Κατασκευή νέου πολυώροφου κτιρίου φιλοξενίας (6.000 τ.μ.) μεταξύ των δύο σταθμών με χρήση ξενοδοχείου 4 αστέρων ή βραχυχρόνιας μίσθωσης ή συνδυασμού και των δύο.

Κατασκευή νέου κτιρίου 10.000 τ.μ. δυτικά του σταθμού Αθηνών, υπεράνω των γραμμών, με κεντρικές λειτουργίες σταθμού (χώρους αναμονής, εκδοτήρια εισιτηρίων, πρόσβαση στις αποβάθρες, κλπ), καταστήματα, εστιατόρια και γραφειακούς χώρους και διοικητικές υπηρεσίες στο πάνω επίπεδο.

Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο την επανένταξη του συγκροτήματος στον κοινωνικό και πολεοδομικό ιστό.

Η συνολική προτεινόμενη δόμηση ανέρχεται σε 18.000 τ.μ., χωρίς να εξαντλείται το όριο των 28.000 τ.μ., καθώς λαμβάνονται υπόψη οι πολεοδομικοί και αισθητικοί περιορισμοί της περιοχής.

Ανακαίνιση και στο κέντρο εκπαίδευσης

Με την ίδια κλειστή διαδικασία θα προχωρήσει από τον Οργανισμό και η ανακαίνιση του Κέντρου Εκπαίδευσης στον Ρέντη, έπειτα από την ομόφωνη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2025.

Η αρμόδια υπηρεσία τεκμηριώνει το σχετικό αίτημα αναφέροντας ότι το κτίριο, ανεγερθέν τη δεκαετία του 1970, παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, απαρχαιωμένες υποδομές και σημαντικές λειτουργικές ελλείψεις, οι οποίες πλέον παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης, με συνολική δόμηση 5.585 τ.μ. και υπόγειο 1.973 τ.μ., αποτελεί κομβική υποδομή για την κατάρτιση, πιστοποίηση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού. Αν και η κατάσταση του φέροντος οργανισμού κρίνεται ως ικανοποιητική, επισημαίνεται ότι το κτήριο αντιμετωπίζει προβλήματα υγρασίας, φθαρμένων μονώσεων, παλαιών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης και ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και κλιματισμού. Παράλληλα, δεν πληροί τα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας, ενώ απαιτείται και εκτεταμένη αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών χώρων.

Το έργο προβλέπει εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αντικατάσταση δαπέδων και ψευδοροφών, πλήρη ανανέωση θερμοϋγρομονώσεων, αποκατάσταση επιχρισμάτων και νέους χρωματισμούς. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν σύγχρονα Η/Μ συστήματα (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση/ψύξη, αερισμός, ηλεκτρικοί πίνακες) και θα προμηθευτεί νέος προσομοιωτής εκπαίδευσης, μελέτες για κινητό εξοπλισμό και αναβάθμιση των αιθουσών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,2 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε σε 12 μήνες.

Πηγή: ethnos.gr