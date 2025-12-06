Επέτειος Γρηγορόπουλου: Ένταση στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς

Σκηνικό έντασης δημιουργήθηκε και στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο (6/12).

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στην Καμάρα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό και φωτογραφίες του 16χρονου μαθητή, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη», όπως αναφέρουν οι grtimes.

Μετά την πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, το πλήθος επέστρεψε στην Καμάρα. Εκεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ έστησαν φραγμό, εμποδίζοντας την κατεύθυνση των διαδηλωτών προς το ΑΠΘ, παρά τις επίμονες προσπάθειές τους να συνεχίσουν.

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη, με τους διαμαρτυρόμενους να αντιδρούν στη στάση της Αστυνομίας και να καταγγέλλουν παρεμπόδιση της πορείας.

Πηγή: cnn.gr