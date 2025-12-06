Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν οι γονείς του 2χρονου αγοριού που πέθανε μετά από επίθεση σκύλου

Στη σύλληψη των γονιών του δίχρονου αγοριού που πέθανε μετά από επίθεση σκύλου στη Ζάκυνθο προχώρησαν οι Αρχές. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε, προκαλώντας τα θανάσιμα αυτά τραύματα.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» είπε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού που δέχτηκε την επίθεση από τον σκύλο στη Ζάκυνθο στον Alpha.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε ο πατέρας του παιδιού.

Ο σκύλος βρίσκεται υπό παρακολούθηση κτηνιάτρου.

Πηγή: cnn.gr