Επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας - Χημικά και κρότου λάμψης από την ΕΛΑΣ

Ένταση επικράτησε προς το τέλος της πορείας για την επέτειο των 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με δυνάμεις των ΜΑΤ να διαλύουν το πλήθος με τη ρίψη χημικών και κρότου λάμψης.

Η ένταση προκλήθηκε στην προσπάθεια των διαδηλωτών να φτάσουν στο μνημείο του Γρηγορόπουλου στη Μεσολογγίου, όπως κάθε χρόνο και η Αστυνομία τους εμπόδισε.

Το πλήθος διαλύθηκε στο ύψος της Χαριλάου Τρικούπη και διαχύθηκε στα γύρω στενά, ενώ ένα μέρος της πορείας προσπαθεί να προσεγγίσει το μνημείο.

Ο μεγάλος όγκος της πορείας βρίσκεται στα Προπύλαια και κατευθύνεται προς την Ομόνοια.

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή 37 ατόμων και τη σύλληψη ακόμη τριών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν από την πορεία έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο μνημείο, στο οποίο από το πρωί φτάνουν πολίτες με λουλούδια και σημειώματα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 15χρονο μαθητή που άφησε στις 6 Δεκέμβρη του 2008 την τελευταία του πνοή στο ίδιο σημείο.

Πηγή: cnn.gr