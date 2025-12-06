Πάνω από 5.000 διαδηλωτές στην πορεία για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογευματινή πορεία για τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στην οποία συμμετέχουν περίπου 5.000 διαδηλωτές και διαδηλώτριες.

Με τα συνθήματα «Αυτή η σφαίρα δεν έπεσε τυχαία, κάτω τα χέρια από τη νεολαία» και «Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη» το πλήθος ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα.

Μετά την απογευματινή πορεία έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας, στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στα Εξάρχεια.

Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, λίγο πριν από την πορεία έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο μνημείο, στο οποίο από το πρωί φτάνουν πολίτες με λουλούδια και σημειώματα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 15χρονο μαθητή που άφησε στις 6 Δεκέμβρη του 2008 την τελευταία του πνοή στο ίδιο σημείο.

Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο - Διακοπές κυκλοφορίας

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της πορείας και έχουν κλείσει οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: cnn.gr