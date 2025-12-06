Τραγωδία στο εργοτάξιο του Ελληνικού: 25χρονος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα -όπως η νομοθεσία ορίζει- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του.
Καταγγέλλεται, ακόμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους προβλέπεται μόνον πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.
Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου καταγγέλλουν το δυστύχημα και κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.
Πηγή: lawandorder.gr