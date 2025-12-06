Τραγωδία στο εργοτάξιο του Ελληνικού: 25χρονος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Νεκρός κατέληξε 25χρονος εργάτης, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στο εργοτάξιο του έργου «Little Athens» στο Ελληνικό, μετά την πτώση του από το δεύτερο όροφο της οικοδομής, το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το σωματείο των εργαζομένων, δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα -όπως η νομοθεσία ορίζει- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του.

Καταγγέλλεται, ακόμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους προβλέπεται μόνον πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη.

Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, όπου καταγγέλλουν το δυστύχημα και κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: lawandorder.gr