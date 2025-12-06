Επέτειος Γρηγορόπουλου: Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο μνημείο του Αλέξη στα Εξάρχεια – Δείτε εικόνες

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Στο μνημείο της δολοφονίας, γράφει: «Εδώ, στις 6 Δεκεμβρίου 2008, εντελώς αναίτια έσβησε το παιδικό χαμόγελο του αθώου δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τις σφαίρες αμετανόητων δολοφόνων» και «Στη μνήμη του Αλέξανδρου. Δεν σε σκότωσε ο θάνατος. Τα σπίτια των νεκρών είναι χτισμένα με λήθη. Τα σπίτια των ζωντανών είναι φτιαγμένα από μνήμη. Η δική σου μνήμη θα μείνει ζωντανή, ένα φωτεινό αστέρι που θα λάμπει για πάτα. Θα φωτίζει τα χνάρια σε όσους συνεχίζουν τον αγώνα. Στις τσέπες μας κουβαλάμε το χαμόγελό σου, γιατί δεν είπαμε ποτέ “αντίο” αλλά “εις το επανιδείν”».
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Δύο σημαντικές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, καθώς μαθητές και φοιτητές συγκεντρώνονται στα Προπύλαια από τις 12:00, ξεκινώντας πορεία προς τα Εξάρχεια.
Στις 18:00, θα ξεκινήσει δεύτερη πορεία με αφετηρία τα Προπύλαια. Ακολουθεί στις 21:00 η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.
Πηγή: newsbomb.gr