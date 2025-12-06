Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια»

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με πολίτες στο Μαρκόπουλο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12).

«Θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνιας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «για πρωτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους αναλογα με τον αριθμο παιδιών της κάθε οικογένειας».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «στηρίζουμε την οικογένεια όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις».

Χαρακτήρισε, ακόμη, ως πρωτοποριακό μετρο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την ΕΕ την πρωτοβουλία τξης κυβέρνησης να καταργήσει τον φόρο εισοδήματος με τη νέα χρονιά.

«Όλοι οι νεοι κάτω των 25 ετων δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: cnn.gr