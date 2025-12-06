Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με 6.000 τρακτέρ στους δρόμους - Πώς απαντά η κυβέρνηση

Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες και δηλώνουν πως δεν θα κάνουν πίσω αν δεν πάρουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Περισσότερα από 6.000 τρακτέρ είναι στους δρόμους, ενώ υπολογίζεται πως είναι περίπου 15 τα μπλόκα και μπορεί τις επόμενες ημέρες- αν δεν βρεθεί λύση - να φτάσουν τα 30.

Μάλιστα οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Να επισημανθεί πως χθες επικράτησε ένταση και επεισόδια υπήρξαν στο σημείο «Πράσινα Φανάρια», ενώ από την κυβέρνηση επισημαίνουν πως ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς αστερίσκους. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τους αγρότες είναι πως δεν πρέπει να υπάρξει «παράλυση» της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν χθες πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και εστίαζαν σε μια σειρά κινήσεων που έχουν γίνει για την στήριξη των αγροτών. Ωστόσο καθιστούσαν σαφές πως «διάλογος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικούς». Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη πως «η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Πάντως από την κυβέρνηση δεν θέλουν να περάσει η εικόνα πως υιοθετούν μία αδιάλλακτη στάση και πως κλείνουν τις πόρτες του διαλόγου. Χθες το απόγευμα ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως «η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες. Η πρόθεση μας είναι ξεκάθαρη. Να συζητήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και να προχωρήσουμε μπροστά με συνεννόηση. 'Άλλωστε, όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο όταν υπάρχει καλή πίστη και πραγματική διάθεση για επίλυσή τους».

Το πιθανότερο είναι πως την επόμενη βδομάδα από την κυβέρνηση θα επιχειρηθούν κάποια βήματα, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση. Άλλωστε οι «γαλάζιοι» ετοιμάζονται για την συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή - που θα γίνει από τις 12 ως τις 16 Δεκεμβρίου- κατά τη διάρκεια της οποίας θέλουν να εστιάσουν σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία.

Πώς εξελίσσονται οι πληρωμές

Να τρέξουν οι πληρωμές είναι το κρίσιμο στοίχημα για την κυβέρνηση σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που οι αγρότες προχωράνε στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Αυτό που υπογραμμίζεται από κυβερνητικά στελέχη είναι πως «στόχος είναι να μπούμε σε μια περίοδο ομαλοποίησης όλων των προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος», ενώ επισημαίνεται πως «από τη διαδικασία που ακολουθείται φέτος, η συντριπτική πλειονότητα των νόμιμων ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα πάρει περισσότερα χρήματα».

Όπως έγινε γνωστό άνοιξε το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο». Η δυνατότητα υποβολής διορθώσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025. Να επισημανθεί πως όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου, ενώ για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025 – 15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Όσον αφορά στην πληρωμή του Μέτρου 23 έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Από την κυβερνητική πλευρά επισημαίνεται ακόμα πως γίνεται προσπάθεια ώστε η βασική ενίσχυση να εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς και οι εκκρεμότητες του προηγούμενου έτους. Τέλος σχετικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, από την κυβερνητική πλευρά επισημαίνεται πως αυτές θα πληρωθούν για πρώτη φορά εντός του ίδιου έτους και όχι του επόμενου με συνολικό ποσό 120 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ethnos.gr