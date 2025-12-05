Αγρότες: Ένταση σε αεροδρόμια και τελωνεία - Νέα μπλόκα από Δευτέρα και κυβέρνηση σε… σκληρή γραμμή

Η κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αγρότες μπαίνει σε νέα φάση, με τα μπλόκα να ενισχύονται σε ολόκληρη τη χώρα και τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν όσο «δεν δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις» στα αιτήματά τους.

Χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία, ενώ από τη Δευτέρα προγραμματίζεται επέκταση των κινητοποιήσεων ακόμη και σε λιμάνια και αεροδρόμια, δημιουργώντας ανησυχία για ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί», υπογραμμίζοντας πως ο διάλογος δεν μπορεί να διεξάγεται υπό συνθήκες έντασης, την ώρα που τα επεισόδια σε διάφορα σημεία της χώρας οξύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Οι αγρότες στα μπλόκα του Κιλκίς, των Σερρών και άλλων περιοχών παραμένουν αμετακίνητοι, οργανώνοντας πλέον πιο σύνθετες δράσεις διαμαρτυρίας. Στα σχέδιά τους περιλαμβάνονται συμβολικές καταλήψεις και στοχευμένοι αποκλεισμοί, ώστε –όπως λένε– «να γίνει σαφές ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε οριακό σημείο».

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική σύγκλιση. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κομβική για την πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς καμία πλευρά δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Προμαχώνας, Μάλγαρα, Ορχομενός - Τα νέα μέτωπα σε δρόμους και τελωνεία

Προμαχώνας: Από τις 18:00 έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Νωρίτερα υπήρξαν ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες και στις δύο πλευρές των συνόρων, αφού το μεσημέρι οι αγρότες είχαν κλείσει προσωρινά το σημείο για τα φορτηγά.

Μάλγαρα: Προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη. Όπως είπαν εκπρόσωποί τους, η διάρκεια ήταν σύντομη για να μην ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί λόγω κακοκαιρίας.

Ορχομενός – Βοιωτία: Αγρότες από Λιβαδειά, Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο οργανώνουν μαζική κάθοδο τρακτέρ την Κυριακή προς την εθνική οδό, προαναγγέλλοντας νέο ισχυρό μπλόκο.

Φθιώτιδα: Οι δράσεις μεταφέρθηκαν για το Σάββατο, καθώς η έντονη κακοκαιρία άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό. Συμμετοχές καταγράφονται από Λαμία, Δυτική–Ανατολική Φθιώτιδα, Αμφίκλεια, Ελάτεια και Μώλο.

Δομοκός – Ε65: Οι αγρότες κλείνουν κατά διαστήματα τόσο την παλιά εθνική οδό προς Λάρισα όσο και τις προσβάσεις προς τον αυτοκινητόδρομο.

Ένταση στη Θεσσαλονίκη - Χημικά στα «Πράσινα Φανάρια»

Το πιο «θερμό» επεισόδιο της ημέρας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Οι αστυνομικές δυνάμεις δημιούργησαν φραγμό με κλούβες στο σημείο «Πράσινα Φανάρια», με αποτέλεσμα να υπάρξει χρήση χημικών και έντονη συμπλοκή.

Ένα τρακτέρ κινήθηκε με όπισθεν προς τις κλούβες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα που καλούσαν τον οδηγό να παραβιάσει τον φραγμό. Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκε αστυνομικός από πέτρα και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σε δήλωσή του για τα επεισόδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει την πρόθεσή της για διάλογο, όχι όμως υπό συνθήκες βίας.

Λάρισα - Καρδίτσα - Τρίκαλα: Τα ισχυρότερα μπλόκα της Θεσσαλίας

Στη Θεσσαλία τα μπλόκα παραμένουν από τα πιο μαζικά:

Στα διόδια Λόγγου οι αγρότες των Τρικάλων διαμαρτύρονται με τη στήριξη τοπικών φορέων.

Στη Νίκαια Λάρισας συνεχίζουν να προστίθενται δεκάδες τρακτέρ από τις γύρω περιοχές.

Στην Καρδίτσα, το μπλόκο του Ε65 συγκεντρώνει πλέον πάνω από 2.000 τρακτέρ, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα.

Στη Μαγνησία, νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ στα Μικροθήβες θα στηθεί το Σάββατο, έπειτα από αποφάσεις των αγροτικών συλλόγων Αλμυρού και Ρ. Φεραίου.

Έβρος: Κλείσιμο Ορμενίου και αυξανόμενη πίεση στα Τελωνεία Κήπων

Οι αγρότες στον βόρειο Έβρο προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας φορτηγών στον κόμβο Ορμενίου, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση Ι.Χ. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας ανέφερε ότι την Κυριακή σχεδιάζεται πλήρες κλείσιμο των συνόρων.

Στους Κήπους, σχεδόν 1.300 φορτηγά παραμένουν εγκλωβισμένα και στις δύο πλευρές των συνόρων. Για λόγους ασφαλείας, με τη βοήθεια της Τροχαίας, τα βαριά οχήματα απομακρύνονται προς την Εγνατία Οδό, ενώ κάθε νύχτα ανοίγει προσωρινά η διέλευση για περίπου 50–70 φορτηγά.

Ήπειρος: Συνεχείς αποκλεισμοί και προετοιμασία για πορεία προς το αεροδρόμιο

Στα Ιωάννινα, οι αγρότες πραγματοποίησαν δίωρο μπλόκο το πρωί στο Καλπάκι και αναμένεται να το επαναλάβουν και το βράδυ. Το Σάββατο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ την Κυριακή προγραμματίζεται πορεία με αγροτικά μηχανήματα προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου θα γίνει σύσκεψη με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.

Στο μπλόκο του Λούρου, στην Πρέβεζα, αυξάνεται ο αριθμός των τρακτέρ, με την ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας να χαιρετίζει δημόσια τις κινητοποιήσεις.

Πάτρα - Ηλεία: Αποκλεισμός στον κόμβο Πύργου

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, οι παραγωγοί προχώρησαν σε αποκλεισμό του κόμβου Πύργου, προκαλώντας εκτροπές της κυκλοφορίας από τον κόμβο Αμαλιάδας. Οι τοπικοί αγρότες δηλώνουν πως οι δράσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες «με ακόμη πιο δυναμικό τρόπο».

Πηγή: ethnos.gr