Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Πόσο νερό έχουν σήμερα οι ταμιευτήρες της Αττικής, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν - Τα τελευταία στοιχεία 05-12-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι διαδοχικές διαταραχές που επηρέασαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα την κακοκαιρία «Byron» είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού της Αττικής, τουλάχιστον όσον αφορά τον Μόρνο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Πέρασε ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα, Καρυστιανού: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο σε νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης instanews.gr «Σπάει» το συμβόλαιό του και φεύγει: Ο δημοσιογράφος που «κλέβει» ο ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ dailymedia.gr Κομβική απόφαση Τσίπρα: Σε ποιους δίνει τα κλειδιά της οικονομίας στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Φθηνή, παραμυθένια πόλη για τριήμερο: Ο Τάσος Δούσης εντόπισε κάτι πραγματικά πολύ καλό menshouse.gr Ρουβάς – Λιόλιου και άλλα 7: Αυτά είναι τα νυχτερινά σχήματα του χειμώνα στα μπουζούκια dailymedia.gr Έκλεισε τα 2 από τα 3 όπλα που ήθελε ο Νίστρουπ menshouse.gr Κουίζ γεωγραφίας και ιστορίας: Εάν κάνεις το 10/10 χωρίς βοήθεια, είσαι η απόλυτη αυθεντία του είδους menshouse.gr Άγρια γιούχα στους υποκριτές του ποδοσφαίρου menshouse.gr Πόσο νερό έχουν σήμερα οι ταμιευτήρες της Αττικής, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν - Τα τελευταία στοιχεία SHARE