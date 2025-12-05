Πόσο νερό έχουν σήμερα οι ταμιευτήρες της Αττικής, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν - Τα τελευταία στοιχεία

Οι διαδοχικές διαταραχές που επηρέασαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα την κακοκαιρία «Byron» είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού της Αττικής, τουλάχιστον όσον αφορά τον Μόρνο.

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