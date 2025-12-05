Η efood πρόσφερε μπόνους 70% για όσους κάνουν ντελίβερι εν μέσω κακοκαιρίας και... το μάζεψε όταν μαθεύτηκε

Την ώρα που οι δρόμοι της Αττικής γίνονταν «ποτάμια» από την «Byron» χθες (4/12) η efood υποσχόταν στους διανομείς της αυξήσεις εάν εργαστούν εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το Σωματείο Εργαζομένων της efood κοινοποίησε το e-mail στο οποίο η εταιρεία ενημέρωνε τους διανομείς της: «Οι παραγγελίες είναι αυξημένες. Από 21:30 μέχρι 23:30 οι αμοιβές είναι αυξημένες κατά 70%. Το ποσό θα περιλαμβάνεται στην αμοιβή που θα βλέπεις στην οθόνη αποδοχής».

Οι εργαζόμενοι είχαν λάβει ακόμα μια ειδοποίηση από την εταιρεία για να εργαστούν το χρονικό διάστημα 19:00 με 21:00, σύμφωνα με το συνδικάτο τους στην Περιφέρεια Αττικής.

Βέβαια, λίγο αργότερα, η εταιρεία, ανασκεύασε και με νέο μήνυμα ενημέρωνε ότι λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας η εταιρεία δεν θα λειτουργούσε από 22:30 ως τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πηγή: ethnos.gr