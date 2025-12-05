Με 2,50 ευρώ ζεις το όνειρο: Οδηγοί πλήρωσαν Αττική Οδό, δεν έλαβαν ενημέρωση και εγκλωβίστηκαν στα διόδια Ελευσίνας

Συνεχίζεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής η ταλαιπωρία οδηγών που έφτασαν μέχρι τα διόδια Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο για να τα βρουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Byron και του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του Open Αναστασία Γκολέμη, αρκετά ΙΧ παραμένουν εγκλωβισμένα στα διόδια της Ελευσίνας από τα οποία περνούν μόνο πυροσβεστικά και περιπολικά. Κάποιοι οδηγοί που βρίσκονται εκεί εδώ και πολλή ώρα έκαναν αναστροφή μετά από συστάσεις της Τροχαίας, ωστόσο αρκετοί περιμένουν να ανοίξουν τα διόδια για να μπορέσουν να πάνε στις δουλειές τους.

Όπως καταγγέλλουν, πλήρωσαν κανονικά στην Αττική Οδό χωρίς να λάβουν την παραμικρή ενημέρωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελευσίνα...

Πηγή: ethnos.gr