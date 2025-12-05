Κακοκαιρία Byron: Ποτάμια οι δρόμοι και εγκλωβισμένοι οδηγοί – Συγκλονιστικά βίντεο

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί οι δρόμοι σε πολλές περιοχές της χώρας μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η κακοκαιρία επελαύνει από τις πρωινές ώρες στη δυτική Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα.

Κλειστή είναι η Αθηνών – Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο λόγω κατολισθήσεων και συσσωρευμένων υδάτων. Ουρά έχει σχηματιστεί στα διόδια Ελευσίνας από οχήματα που κατευθύνονται σε παρακαμπτήριο μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος της Νέας Περάμου.

Προβλήματα εντοπίζονται, επίσης, σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Σημειώνεται πως, σε πολλές περιπτώσεις οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στα οχήματά τους, δίνοντας μάλιστα κάποιοι εξ αυτών μάχη με τα ορμητικά νερά.

Σοβαρά⚠️ πλημμυρικά φαινόμενα στη νέα Πέραμο



Καμιά άσκοπη μετακίνηση σε νέα Πέραμο Μάνδρα Μέγαρα pic.twitter.com/9K6ji0b56b — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 5, 2025

Πηγή: news247.gr