Η κακοκαιρία Byron «σφυροκοπά» την Αττική, δρόμοι ποτάμια και πλημμύρες -112 σε Μάνδρα-Μέγαρα, κλειστή η Εθνική Αθηνών-Κορίνθου

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στην Αττική και κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές της πρωτεύουσας. Οι συνεχείς βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ έχουν καταγραφεί πλημμύρες σε υπόγεια και πτώσεις δέντρων, όπως στη Νέα Ερυθραία.

Δύσκολη νύχτα στην Αττική

Στην Αττική από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ αρκετά έντονη είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αττική και σε 11 δήμους της χώρας

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας.

Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

* Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

* Δήμος Δίου Ολύμπου

* Δήμος Κατερίνης

* Δήμος Ρόδου

* Δήμος Κάσου

* Δήμος Τήλου

* Δήμος Σύμης

* Δήμος Καστελόριζου

* Δήμος Ανατολικής Μάνης

* Δήμος Ευρώτα

* Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, θα συνεχιστούν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Η κακοκαιρία χτυπά τη Δυτική Αττική - Μηνύματα από το 112 στα Μέγαρα

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τις πρωινές ώρες τη δυτική Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στους κατοίκους των περιοχών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ανταποκρινόμενη σε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Χάος και σε δρόμους των Βορείων Προαστίων όπου οι καταιγίδες συνεχίζονται και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι δρόμοι που έχει διακοπεί η κυκλοφορία -Κλειστή η Αθηνών - Κορίνθου

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν όλη τη νύχτα την Αττική και σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφτηκαν και στον Άλιμο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να προσέχουν ιδιαίτερα σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Πηγή: iefimerida.gr

