Κυπαρισσία: Αυτός είναι ο κτηνίατρος που κατήγγειλε αρπαγή και ληστεία - Η ΕΛΑΣ ψάχνει άτομα από το περιβάλλον του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του γνωστού κτηνιάτρου από την Κυπαρισσία,﻿ τον οποίο τέσσερις κουκουλοφόροι άρπαξαν το απόγευμα της Τρίτης υπό την απειλή όπλου.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί έντρομη την περιπέτεια του κτηνιάτρου, ενώ έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου, για να εντοπιστούν τυχόν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που ίσως έχουν σχέση με την απαγωγή.

Παράλληλα, λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από το θύμα, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Εν τω μεταξύ, πηγές του iefimerida αναφέρουν ότι o κτηνίατρος είναι σε διάσταση με τη γυναίκα του και είχαν πολλούς και έντονους καβγάδες. Επίσης, ήταν από τους ελάχιστους ίσως και η μοναδική που γνώριζε ότι ο 47χρονος είχε 180.000 ευρώ.

Η περιπέτεια για τον γνωστό κτηνίατρο ξεκίνησε όταν το απόγευμα της Τρίτης μπήκε στο αυτοκίνητό του για να επιστρέψει σπίτι του. Οι τέσσερις απαγωγείς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του.

Πλησίασαν τον 47χρονο και πριν προλάβει να μπει στο σπίτι του τον ανάγκασαν, με χρήση βίας, να μπει στο όχημά τους, οδηγώντας τον στη συνέχεια σε μία ερημική παραλία της περιοχής. Με την απειλή όπλου, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πληροφορίες για τα χρήματα που έκρυβε στα σπίτια του, 25.000 ευρώ στην Κυπαρισσία και 200.000 ευρώ στο πατρικό του στην Αθήνα.

Με γρήγορες κινήσεις, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, δύο από τους δράστες αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του στην Κυπαρισσία. Οι κινήσεις τους ήταν επαγγελματικές. Πήραν τα χρήματα που είχε κρυμμένα ο 47χρονος και καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος τους.

Όπως αποτυπώνεται από δύο βίντεο που παρουσίασε το «Live News», οι δράστες χωρίστηκαν σε δύο αυτοκίνητα. Στο ένα βίντεο, τα δύο αμάξια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κτηνίατρος στην Αστυνομία, στο μπροστινό αυτοκίνητο έβαλαν και τον ίδιο. Προορισμός το πατρικό στην Αθήνα. Στόχος τους τα 200.000 ευρώ. Στο άλλο βίντεο-ντοκουμέντο, τα δύο αυτοκίνητα περνούν από βενζινάδικο λίγο πριν από το Βασιλικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, η περιπέτεια του 47χρονου τελειώνει, καθώς ο ίδιος προσποιείται ότι λιποθυμά. Οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ένα ξέφωτο, αφήνοντας εκεί και το αυτοκίνητό του, κρατώντας ωστόσο τα κλειδιά.

«Ήρθε κατά τις 23:00 χτυπημένος και κάλεσαν την Αστυνομία», λέει αυτόπτης μάρτυρας. «Μπήκε μέσα ξυπόλητος και είπε ''παιδιά, με απήγαγαν''. Χτυπημένος όχι, αλλά μπήκε λερωμένος», πρόσθεσε.

Πηγή: iefimerida.gr