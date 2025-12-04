Κακοκαιρία Byron: Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού - Γενικό «black out» λόγω της νεροποντής (vid)

Μπλακ άουτ σημειώθηκε στην Ερμού και σε δρόμους γύρω από το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας το βράδυ της Πέμπτης (4/12), καθώς η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» με σφοδρή νεροποντή την πρωτεύουσα.

Πολλά καταστήματα βυθίστηκαν αιφνιδιαστικά στο σκοτάδι, την ώρα που οι σειρήνες συναγερμών ηχούσαν συνεχώς, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και περαστικούς.

Η διακοπή ρεύματος δημιούργησε εικόνες χάους, με το προσωπικό καταστημάτων να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ορισμένοι επιχειρηματίες είχαν προλάβει να κατεβάσουν ρολά όταν κορυφώθηκε η καταιγίδα, όμως άλλοι αιφνιδιάστηκαν από την ένταση των φαινομένων.

Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στην ΑΣΟΕΕ, όπου αίθουσες και διάδρομοι πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά. Τα νερά, σύμφωνα με πληροφορίες, εισέρχονταν ακόμη και από τα παράθυρα.

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει την Αττική με έντονες βροχοπτώσεις, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και στη λειτουργία δημόσιων και εμπορικών χώρων.

Πηγή: cnn.gr