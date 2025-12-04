Κακοκαιρία Byron: «Βενετία» το Μοναστηράκι - Υπόγειο συντριβάνι στην Καλλιθέα

Σε ποτάμια μετέτρεψαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Μοναστηράκι, όπου ένα ποτάμι νερού διέρχεται από τα στενά δρομάκια της περιοχής.

Αποκαλυπτικές είναι και οι εικόνες από την Καλλιθέα όπου τα νερά της βοχής στη διασταύρωση της οδού Σκρα με την Ανδρομάχης δημιούργησαν ένα συντριβάνι, το οποίο παρέκαμπταν τα αυτοκίνητα για να συνεχίσουν την πορεία τους.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Κανονικά επίσης διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Πηγή: cnn.gr