Μπλόκα αγροτών: Σχηματίστηκαν οι πρώτες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Στον σχηματισμό των πρώτων δικογραφιών για παρακώλυση συγκοινωνιών λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων προχωρά η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήδη οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφίες για το αδίκημα της παρακώλυσης των συγκοινωνιών σε Κιλκίς και Σέρρες, ενώ κύκλοι της Κατεχάκη δεν αποκλείουν να συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιος και δεν υπάρχει κατηγορούμενος για το αδίκημα αυτό.

Η έρευνα θα δείξει αν θα δούμε κάποιον ή κάποιους από τους αγρότες που συμμετείχαν στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις στις περιοχές αυτές να βρίσκονται κατηγορούμενοι.

Πηγή: ethnos.gr