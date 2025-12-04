Κοζάνη: Σοκαριστική μαρτυρία για το τροχαίο - «Επιβάτης πήρε το τιμόνι και κατάφερε να τους σώσει όλους»

Λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο που οδηγεί προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όπου κατευθυνόταν το λεωφορείο με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, οι οποίοι πήγαιναν για την πρωινή βάρδια, σημειώθηκε το τροχαίο, που προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς που έπαθε ο 55χρονος οδηγός του.

Όπως λέει στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, Λευτέρης Αδάμ, η τεράστια ψυχραιμία εργαζομένου – επιβάτη του λεωφορείου, ο οποίος καθόταν κοντά στον οδηγό, είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί μια τεράστια τραγωδία.

«Ο επιβάτης αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φαινόταν να χάνει στις αισθήσεις του. Τότε πήρε το τιμόνι στα χέρια του, κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να σώσει τους υπόλοιπους επιβάτες. Κανένας δεν μπορεί να υποθέσει, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε δείξει τέτοια ψυχραιμία. Σήμερα είναι της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είναι προστάτιδα των εργαζομένων της ΔΕΗ και προφανώς έσωσε τους ανθρώπους», αναφέρει στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης.

Κατά τον κ. Αδάμ, ο άτυχος 55χρονος ήταν συμβασιούχος εργαζόμενος σε εταιρεία με τουριστικά λεωφορεία, η οποία μεταφέρει κάθε μέρα εργαζόμενους στη ΔΕΗ από και προς τις εγκαταστάσεις της. Το πρωί είχε παραλάβει τους σαράντα εργαζόμενους και κατευθυνόταν προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Παρά το ΚΑΡΠΑ που έγινε στον 55χρονο για περίπου 45 λεπτά, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως λέει ακόμα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ευτυχώς, το λεωφορείο δεν πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα και έτσι κατάφερε ο επιβάτης να πάρει τον έλεγχό του. Το όχημα βγήκε από το δρόμο αλλά δεν τούμπαρε, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες του.

Πηγή: ethnos.gr