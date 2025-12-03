Τραγωδία με ένα νεκρό στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (03.12.2025) στους Κουραμάδες όταν το ΙΧ αυτοκίνητο της 48χρονης κόρης εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75χρονη μητέρα της, αφού έπεσε από ύψος 7 μέτρων μέσα σε ποτάμι.
Η 48χρονη φέρει σοβαρά τραύματα, και η κατάστασή της είναι σοβαρή.
Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.
Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.
Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Πηγή: newsit.gr