Ακραία σχόλια Μπέου για δημοσιογράφο μπροστά σε χιλιάδες κόσμο - «Το έβαλε σακάκι ο π...της» (vid)

Πρωταγωνιστής μιας πολύ άσχημης στιγμής έγινε ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος χθες, κατά τη φωταγώγηση του δέντρου στον Βόλο, θεώρησε πολύ αστείο να μιλήσει με πολύ απαξιωτικό τρόπο κατά του Σωτήρη Πολύζου.

Η περίσταση ήταν γιορτινή, πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας και πολλά παιδιά έδωσαν το παρών για να δουν μια όμορφη εκδήλωση αλλά ο Αχιλλέας Μπέος ήθελε και πάλι να είναι πρωταγωνιστής.

Ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ακρίβεια της χθεσινής εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του Βόλου.

Ο δήμαρχος της πόλης εμφανίστηκε πολύ εκνευρισμένος με τον τρόπο που τον προσφώνησε και τον κάλεσε στη σκηνή ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκδήλωσης.

«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην τραγουδίστρια Ανδρομάχη κι αυτό δεν άρεσε στον δήμαρχο.

«Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερναμε. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα», είπε αρχικά αδιαφορώντας ότι απευθύνεται και σε παιδιά και συνέχισε με ακόμα χειρότερο ύφος.

«Το μόνο που δεν έχει δει κανείς είναι αυτό το σακάκι. Τι σακάκι φοβερό, το είχε η γιαγιά μου τραπεζομάντηλο και το πήρε ο πού... και το έκανε σακάκι».

Και βέβαια, στο τέλος, επιχείρησε να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις.

«Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται».

Πηγή: ethnos.gr