Φουντώνουν οι φήμες ότι ο Αργυρός θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (vid)

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η δημόσια παρουσία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο πλευρό της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αρκετούς να εκτιμούν πως ο δημοφιλής τραγουδιστής ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο καθόδου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Political, οι φήμες ενισχύονται τόσο από τη μετακόμιση του καλλιτέχνη στα Νότια Προάστια όσο και από την ιδιαίτερα στενή σχέση που φαίνεται να έχει αναπτύξει με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στην εκπομπή «Το ’Χουμε», ο δημοσιογράφος Κυριάκος Μαντούβαλος σχολίασε ότι ο Αργυρός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της επικαιρότητας για λόγους που δεν σχετίζονται με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Όπως είπε, «φέρεται να είναι πάρα πολύ κοντά με την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», ενώ υπενθύμισε πως ο ίδιος ο τραγουδιστής έχει αναφέρει ότι στις συζητήσεις τους θέτει ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία.

Οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στον αέρα της εκπομπής αναφέρουν ως πιθανά «σενάρια» μια υποψηφιότητα είτε στην Α’ Αθηνών είτε στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας (Β3), περιοχή όπου ο Αργυρός έχει μετακομίσει πρόσφατα.

Η φιλική σχέση του τραγουδιστή με την Αμερικανίδα πρέσβη έχει τραβήξει την προσοχή, με τον ίδιο να την περιγράφει πρόσφατα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού φίλου εδώ και αρκετό καιρό και πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και την Ελλάδα πολύ. Έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι και, αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου, θα το κάνω. Προσπαθώ να της μεταφέρω ποιες ανάγκες υπάρχουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται και χρειάζονται στήριξη».

Αν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην πολιτική, οι συχνές αναφορές στη σχέση του με την Αμερικανίδα πρέσβη, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη δημόσια παρουσία του, έχουν δώσει τροφή για νέα σενάρια περί πιθανής πολιτικής του δραστηριοποίησης.

Πηγή: ethnos.gr