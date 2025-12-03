Κινητό σε παιδιά κάτω των 12 ετών: Ελλειψη ύπνου, κατάθλιψη, παχυσαρκία και πολλά προβλήματα υγείας

Smartphone σε παιδιά του δημοτικού; Καλύτερα να το ξανασκεφτούμε… Η απόκτηση κινητού από παιδιά κάτω των 12 ετών κρύβει πολλούς κινδύνους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση smartphone στην πρώιμη εφηβεία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων και παχυσαρκίας. Σε ό,τι αφορά τις ψυχολογικές συνέπειες, διαπιστώθηκαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και ανεπαρκούς ύπνου μεταξύ παιδιών που είχαν αποκτήσει smartphone στην ηλικία των 12 ετών ή νωρίτερα, συγκριτικά με συνομηλίκους τους χωρίς κινητό.

Οι ερευνητές από το Παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 10.000 εφήβους στις ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) την περίοδο 2018–2020. Η συγκεκριμένη μελέτη περιγράφεται ως "η μεγαλύτερη μακροχρόνια έρευνα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την υγεία των παιδιών" στη χώρα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 63,6% των συμμετεχόντων στην ABCD είχε smartphone, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης ήταν τα 11 έτη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι όσο μικρότερο ήταν το παιδί όταν πήρε το πρώτο του smartphone, τόσο αυξάνονταν οι πιθανότητες να παρουσιάσει κακής ποιότητας ύπνο ή παχυσαρκία, με τις αρνητικές επιπτώσεις να επιδεινώνονται όσο μειωνόταν η ηλικία απόκτησης της συσκευής.

"Δεν εξετάσαμε καν τι έκαναν τα παιδιά στο τηλέφωνο", ανέφερε στο CBS News ο Ran Barzilay, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και παιδοψυχίατρος στο Youth Suicide Prevention, Intervention and Research Center του Παιδιατρικού νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας. "Θέσαμε απλώς ένα βασικό ερώτημα: αρκεί και μόνο η κατοχή ενός προσωπικού smartphone σε αυτή την ηλικία για να επηρεάσει την υγεία;"

Η μελέτη συνέκρινε επίσης παιδιά που είχαν αποκτήσει smartphone έως τα 12 έτη και παιδιά που δεν είχαν, διαπιστώνοντας ότι έναν χρόνο αργότερα εκείνα χωρίς smartphone εμφάνιζαν καλύτερη ψυχική υγεία.

"Λάβαμε υπόψη ότι τα παιδιά μπορεί να είχαν και άλλες συσκευές, όπως tablets ή iPads, αλλά αυτό δεν επηρέασε τα αποτελέσματα", ανέφερε ο Barzilay σε συνέντευξη στο CBS News.

Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν πως οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζουν την απόφαση να δώσουν smartphone στο παιδί τους με σοβαρότητα και προσεκτική σκέψη, καθώς τα τηλέφωνα αποτελούν "σημαντικό παράγοντα για την υγεία των εφήβων".

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση οθονών και τις επιπτώσεις της στα παιδιά και τους εφήβους. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ωστόσο, ότι τα smartphones μπορούν να έχουν εποικοδομητικό ρόλο, ενισχύοντας τις κοινωνικές σχέσεις των νέων και συμβάλλοντας στη μάθηση, ενώ για πολλές οικογένειες η συσκευή αποτελεί ζήτημα ασφάλειας.

Πηγή: thetoc.gr