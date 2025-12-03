Οικογενειακή τραγωδία στο Κερατσίνι: Εγγονός εντόπισε νεκρούς τον παππού και τη γιαγιά του στο μπαλκόνι του σπιτιού

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Κερατσίνι, όταν ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ενώ λίγο καιρό πριν είχαν χάσει τον γιο τους.

Το ζευγάρι εντόπισε νεκρό ο εγγονός, όπου τους επισκέφτηκε στο σπίτι. Και οι δύο φαίνεται να ξεψύχησαν στη βεράντα, πιθανόν πρώτα ο άνδρας και στη συνέχεια η γυναίκα, βλέποντας τον άτυχο ηλικιωμένο να έχει καταρρεύσει.

Το ζευγάρι είχε χάσει και τον γιο του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντέξει τη βαριά απώλεια.

«Ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα πέθαναν μαζί»

Ο εγγονός που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, περιέγραψε όσα είδε στο σπίτι όπου έζησαν επί 35 χρόνια ο παππούς και η γιαγιά του. «Εγώ είχα πάει να τους αγοράσω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους και τίποτα… Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου στα χέρια μου και μπροστά στα μάτια τους και τώρα τελευταία ήταν δύσκολη η κατάσταση» υποστήριξε ο εγγονός στο MEGA. Η απώλεια του γιου τους φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί από 15 χρόνων που ήρθαν από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα πέθαναν μαζί» είπε ο εγγονός τους.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει και για τους δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Ο εγγονός περιγράφει ακόμη ότι «έπεσε ο παππούς και χτύπησε το κεφάλι και η γιαγιά μου τον έσυρε για να τον τραβήξει, γι’ αυτό και έχει κάποιες αμυχές στο χέρι του». Όλοι όσοι τους γνώριζαν μιλούν για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Η κηδεία των ηλικιωμένων θα τελεστεί την Τετάρτη.

Πηγή: Ethnos.gr