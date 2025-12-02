Βγήκαν οι τοξικολογικές του 29χρονου - Πάνω από το όριο το αλκοόλ στο αίμα του

Πάνω από το όριο ήταν τελικά το αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου οδηγού ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα στο οποίο σκοτώθηκε ο 24χρονος.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν πληροφορίες ότι ο υπαίτιος του δυστυχήματος είχε καταναλώσει αλκοόλ, κάτι που ο ίδιος φέρεται να είχε αρνηθεί στους αστυνομικούς. Οι τοξικολογικές στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι όντως υπήρχε αλκοόλ στο αίμα του σε ποσότητα 0,63 γραμμάρια / λίτρο, με το όριο να είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Μέχρι το βράδυ αναμένονται οι υπόλοιπες εξετάσεις που θα δείξουν αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός φέρεται να είναι χρήστης κοκα Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών ενώ πριν από 5 χρόνια είχε προκαλέσει τροχαίο με αρκετούς τραυματίες.