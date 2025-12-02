Λούτσα: Νέα ντοκουμέντα από το δυστύχημα - Η τρελή πορεία του μπλε αυτοκινήτου πριν την τραγωδία (vid)

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις γύρω από το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του και η σύντροφός του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με την οδήγηση του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα. Ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τετάρτη. O τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντα που δείχνουν το μπλε αυτοκίνητο του29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε στενό δρόμο, περίπου 200 μέτρα πριν το σημείο της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων, Παναγιώτης Μαδιάς, επισημαίνει ότι η ταχύτητα εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται «εγκληματικό» για τον συγκεκριμένο δρόμο, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ/ώρα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την αντίδραση του οδηγού μετά το δυστύχημα

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα. Ένας από αυτούς αναφέρει πως ο οδηγός φαινόταν αδιάφορος και σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ενώ μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

«Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;» - αυτή ήταν η σοκαριστική στιχομυθία, ελάχιστα λεπτά αφότου με το αυτοκίνητό του, είχε παρασύρει τέσσερις ανθρώπους, σκοτώνοντας ακαριαία έναν 24χρονο και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά μία 21χρονη κοπέλα.

«Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», λέει η αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Η ίδια περιγράφει: «Άκουσα τον θόρυβο, τα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Όταν κατέβηκα, είδα τους τραυματίες στο δρόμο, ρώτησα γιατί τους έβγαλαν έξω και μου είπαν ότι ήταν πεζοί. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία. Πήγα και στην κοπέλα, είδα το τραύμα στον κρόταφο. Της λέγαμε να μην σηκώνεται και δεν το καταλάβαινε», ανέφερε, μιλώντας για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και την 21 ετών φίλη του, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου

Σύμφωνα με το MEGA, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός ήταν αρκετά πιο πάνω από το όριο και φυσικά προκαλεί απορία πως γίνεται το αλκοτέστ που του έγινε στο σημείο να τον έβγαλε αρνητικό και οι αιματολογικές εξετάσεις να έδειξαν δείκτη αρκετά μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 29χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης αλλά όχι αλκοόλ ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα για το αν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών, όταν προκάλεσε το δυστύχημα.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Πηγή: newsbomb.gr