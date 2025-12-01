Θωρακίζουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με πάνω από 1.000 τρακτέρ στη Νίκαια - Ένταση σε Θεσσαλία και Μακεδονία

Κλιμάκωση σε όλη τη χώρα με νέους αποκλεισμούς, εντάσεις και καταγγελίες για αστυνομική βία.

Οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας συνεδριάζουν από το πρωί, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση του μπλόκου με περισσότερα από 1.000 τρακτέρ τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αξιολογούν την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε όλη τη χώρα και καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα αγροτικά μπλόκα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση των τιμών παραγωγού και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων. Οι αποκλεισμοί δρόμων εντείνονται, με τους αγρότες να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Μετά τα πρώτα μπλόκα στη Θεσσαλία, ανάλογες κινητοποιήσεις καταγράφονται και στη Βόρεια Ελλάδα. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη δόθηκε προσωρινά στην κυκλοφορία μετά τις 15:30. Η κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί με μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, ενώ δεύτερη ομάδα αγροτών μπήκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, με τους οδηγούς να καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Αντίστοιχη εικόνα και στην Καρδίτσα, όπου για πρώτη φορά αποκλείστηκε ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και στα δύο ρεύματα. Περίπου 1.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο σημείο, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.

Στην Ήπειρο, πιο ήπιος ήταν ο αποκλεισμός στο Καλπάκι Ιωαννίνων, με τους αγρότες να διακόπτουν την κυκλοφορία για περίπου δύο ώρες.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων σημαδεύτηκε από ένταση και επεισόδια στον Πλατύκαμπο και στη Νίκαια. Οι αγρότες συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ όταν κλούβα της αστυνομίας τοποθετήθηκε κάθετα στο οδόστρωμα για να εμποδίσει την πρόσβαση. Ακολούθησαν χημικά, συγκρούσεις και τρεις συλλήψεις.

Στη Νίκαια, όπου παρατάχθηκαν περισσότερα από 800 τρακτέρ, η κατάσταση κλιμακώθηκε με τέσσερις τραυματισμούς. Αγρότες κατάφεραν τελικά να ανέβουν στην Εθνική Οδό μέσω παράδρομων.

Αντίστοιχη ένταση καταγράφηκε και στα Μάλγαρα, όπου περίπου 200 τρακτέρ δημιούργησαν διάδρομο πρόσβασης αφαιρώντας την προστατευτική μπάρα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν με αμείωτη ένταση. «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στον δρόμο», τόνισαν εκπρόσωποι από τη Χαλάστρα και τα Μάλγαρα, ενώ συζητείται ακόμη και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το πρωί της Δευτέρας συγκεντρώθηκαν έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ζητώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Αργότερα επιστρέφουν στα μπλόκα, όπου αναμένονται ενισχύσεις από τη Μαγνησία.

Παράλληλα, προχωρούν κινητοποιήσεις σε Τρίκαλα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κομοτηνή, Ξάνθη και στον Έβρο, όπου το απόγευμα έχει δοθεί ραντεβού στο Τελωνείο Κήπων.

Σε βαρύτατη καταγγελία προχώρησε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ένας από τους τρεις συλληφθέντες στη Νίκαια. Όπως καταγγέλλει, δέχθηκε επίθεση δύο φορές από αξιωματικό των ΜΑΤ. Στο δεύτερο περιστατικό, όπως περιγράφει, ο αστυνομικός τον έριξε στο έδαφος, τον πίεσε με το γόνατο στον λαιμό και τον χτύπησε στα πλευρά, προκαλώντας κάταγμα.

Ο ίδιος νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό και έντονο πονοκέφαλο. «Προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση, αλλά δέχθηκα αναίτια επίθεση», δήλωσε στο onlarissa.gr.

Πηγή: ethnos.gr