Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων

Από τύχη δεν θρηνούμε κι άλλα θύματα δηλώνουν στο Newsbomb.gr οι κάτοικοι της περιοχής που σημειώθηκε το φρικτό τροχαίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

«Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι», δηλώνουν κάτοικοι της Λούτσας την επομένη του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Αρτέμιδος, κάνοντας έκκληση στις αρχές να εντείνουν τα μέτρα ελέγχου, ώστε να μην θρηνήσουν άλλα θύματα.

Ως μια μόνιμη, νοσηρή και πέρα για πέρα επικίνδυνη κατάσταση, περιγράφουν κάτοικοι και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη λεωφόρο Αρτέμιδας την κατάσταση με την οδηγική συμπεριφορά και τη μη τήρηση του ΚΟΚ, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα του Σαββάτου.

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