Ποια είναι τα έσοδα του Αλέξη Τσίπρα από την «Ιθάκη» - Η αμοιβή του πρώην πρωθυπουργού

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, "Ιθάκη", όχι μόνο για το περιεχόμενό του, αλλά και για τα πιθανά οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ανακοίνωσε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας. Η ανατύπωση έχει ήδη δρομολογηθεί, με τον εκδότη να προειδοποιεί για πιθανές καθυστερήσεις στη διάθεση.

Πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά μεγέθη. Με βάση εκτιμήσεις που αντανακλούν τις συνήθεις πρακτικές της ελληνικής εκδοτικής αγοράς, μπορεί να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα έσοδα από κάθε αντίτυπο. Η τιμή πώλησης του βιβλίου είναι 28 ευρώ, εκ των οποίων 1,58 ευρώ αντιστοιχούν στον ΦΠΑ (6%).

Όσον αφορά την αμοιβή του συγγραφέα, είναι σύνηθες οι συγγραφείς με υψηλές πωλήσεις να λαμβάνουν ποσοστό περίπου 18% επί της τιμής πώλησης. Για τον Αλέξη Τσίπρα, λόγω της ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητάς του, δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 20%, δηλαδή να εισπράττει περίπου 5–5,5 ευρώ ανά αντίτυπο.

Σε ό,τι αφορά το έσοδο του εκδοτικού οίκου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η προμήθεια της διανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προμήθεια διανομής και βιβλιοπωλείων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 35% και 50% και καθορίζεται έπειτα από διαπραγμάτευση. Στην περίπτωση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορικότητα του βιβλίου, το ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά το 40%, δηλαδή περίπου τα 11 ευρώ ανά αντίτυπο.

Εφόσον αφαιρεθεί και το κόστος παραγωγής —το οποίο, βάσει των τρεχουσών τιμών εκτύπωσης και χαρτιού, εκτιμάται σε περίπου 2,8 ευρώ ανά βιβλίο για μια παραγωγή 50.000 αντιτύπων— το καθαρό κέρδος του εκδοτικού οίκου διαμορφώνεται σε περίπου 7–8 ευρώ για κάθε πωληθέν αντίτυπο.

Εάν οι συνολικές πωλήσεις φτάσουν τις 50.000, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμάται ότι θα αποκομίσει περίπου 250.000–280.000 ευρώ, και για κάθε 10.000 παραπάνω πωληθέντα αντίτυπα το κέρδος του θα αυξάνεται κατά 50.000-55.000 ευρώ. Για τον εκδοτικό οίκο, το αντίστοιχο καθαρό κέρδος υπολογίζεται μεταξύ 350.000 και 400.000 ευρώ περίπου.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν ενδεικτικές εκτιμήσεις και όχι επίσημα οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, προσφέρουν μια σαφή εικόνα για το οικονομικό αποτύπωμα μιας από τις πιο πολυσυζητημένες εκδόσεις της χρονιάς.

Η ιστορία πίσω από τον εκδοτικό οίκο

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφορεί από τις Εκδοτικές Επιχειρήσεις Γιώργου και Κώστα Δαρδανού – Gutenberg, έναν από τους παλαιότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, με ρίζες που φτάνουν στο 1963. Τότε, ο Γιώργος Δαρδανός και ο βιβλιοδέτης Χρ. Καρακατσάνης έστησαν μια μικρή επιχείρηση, η οποία με τον καιρό μετατράπηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες της ελληνικής αγοράς βιβλίου. Σήμερα, ο κατάλογός της αριθμεί περίπου 5.000 τίτλους.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, και οι δύο συνιδρυτές βρέθηκαν κρατούμενοι, γεγονός που οδήγησε στην είσοδο του Χρ. Δαρδανού στην επιχείρηση — αρχικά ως υπαλλήλου και στη συνέχεια ως εταίρου. Το 1993 η εταιρεία χωρίστηκε: ο Γιώργος Δαρδανός ανέλαβε τις επιστημονικές και πανεπιστημιακές εκδόσεις, μια εκτεταμένη σειρά για την εκπαίδευση, αλλά και έργα της κλασικής λογοτεχνίας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη διανομή των εκδόσεων μέσω δικού του πρακτορείου.

Το 1996 ο Γιώργος Δαρδανός, μαζί με τον γιο του Κώστα —ο οποίος είχε σπουδάσει εκδοτική τέχνη στην Αγγλία— ίδρυσαν την εταιρεία "Τυπωθήτω", με εξειδίκευση στη λογοτεχνία και το δοκίμιο. Λίγο αργότερα απέκτησαν και τις Εκδόσεις Σπουδή, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους στα σχολικά βοηθήματα και τα παιδικά–εκπαιδευτικά βιβλία. Σήμερα, οι τρεις εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν περίπου 100 νέους τίτλους τον χρόνο, ενώ ανατυπώνουν παλαιότερα έργα.

Στο "τιμόνι" της εταιρείας βρίσκονται σήμερα ο Κώστας Δαρδανός και η αδελφή του, Δανάη. Ο Κώστας Δαρδανός είναι ταμίας στο Δ.Σ. του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ).

Πηγή: thetoc.gr