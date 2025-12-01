Χριστούγεννα στα μπλόκα: Οι αγρότες στους δρόμους, η χώρα κομμένη στα δύο (vid)

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν ότι θα κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, με το πρώτο δείγμα γραφής να δίνεται χθες στα μπλόκα.

Η αγανάκτησή τους έκδηλη, καθώς δεν είναι μόνο οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστέρησαν και είναι λιγότερες, είναι και η ευλογιά που έχει χτυπήσει τα ζώα, αλλά και η αίσθηση ότι ο πρωτογενής τομέας δεν έχει την στήριξη που πρέπει.

Στον κόμβο της Νίκαιας αλλά και στον Πλατύκαμπο, δόθηκαν χθες μάχες σώμα με σώμα, η αστυνομία έκανε χρήση χημικών, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί αστυνομικών και αγροτών. Η χώρα, κόπηκε στα δύο με την κυκλοφορία να γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι. Μπλόκο και στην Καρδίτσα, με τους αγρότες να αποφασίζουν σήμερα το απόγευμα για την πορεία των κινητοποιήσεών τους, όμως όλα δείχνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν βήμα πίσω.

Το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων προκαλεί νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, την ώρα που επιχειρεί ρελάνς με την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ- με την επιστροφή του ενός ενοικίου και του επιδόματος στους συνταξιούχους- σε μία προσπάθεια ανάσχεσης του ακριβού κόστους ζωής.

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι τελικά οι ενισχύσεις που θα δοθούν φέτος στους αγρότες θα είναι μεγαλύτερες από ότι πέρσι, αιτιολογώντας το χαμηλότερο πρώτο μέρος των καταβολών κατά 113 εκατομμύρια ευρώ στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, αλλά και στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αυτοί οι 44.000 αιτούντες δεν θα "κοπούν" από τις ενισχύσεις, αλλά είναι απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη και θα πληρωθούν κανονικά όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

"Συνολικά φέτος οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια έναντι 2,7 δισ. που ήταν πέρυσι, καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ" λένε κυβερνητικές πηγές, όμως μέχρι ώρας φαίνεται ότι μιλούν σε ώτα μη ακουόντων.

Οι παραχωρήσεις και οι εξαιρέσεις

-Σε ο,τι αφορά τα λεγόμενα κοφτολίβαδα, οι αγρότες θα έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν παλαιότερες φωτογραφίες από δορυφόρους για να γίνει επανέλεγχος και να πληρωθούν, εφόσον τα αγροτεμάχια τους κριθούν επιλέξιμα.

-Δικαίωμα ένστασης έχουν και οι αγρότες στα αγροτεμάχια των οποίων βρέθηκε πρόβλημα σε σχέση με τον αριθμό του ΚΑΕΚ που δηλώθηκε, ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία.

Από τους ελέγχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την συνδρομή της ΑΑΔΕ, κρίθηκε ότι 2000 αγρότες δεν θα λάβουν καθόλου ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς, είτε βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της οικονομικής Αστυνομίας ή της δικαιοσύνης.

Όπως διαμηνύεται ωστόσο, με το νέο σύστημα ελέγχου που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ειλικρινείς παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα, ενώ η χώρα δεν θα κινδυνεύσει εκ νέου με πρόστιμα αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: thetoc.gr