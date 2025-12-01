Εμπορικά καταστήματα: Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ολοκληρώνεται αύριο, 1 Δεκεμβρίου το τετραήμερο των μεγάλων προσφορών με την Cyber Monday. Στο πλαίσιο της μεγάλης «γιορτής των εκπτώσεων», της Black Friday, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα, καθώς και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ήταν ανοιχτά.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και 3 Κυριακές του Δεκέμβρη:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Πηγή: newsbomb.gr