Λούτσα: Ο 24χρονος είχε έρθει Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του - Ο οδηγός είχε εμπλακεί σε τροχαίο το 2020

Θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος ενός 24χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο άτυχος νέος σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της αδελφής του και της κοπέλας του, την ώρα που άδειαζε το το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Όπως φαίνεται και στο σοκαριστικό βίντεο της μοιραίας σύγκρουσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος έχασε τον έλεγχο του οχήματος προς τα δεξιά και προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, αυτό του 24χρονου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία ο νεαρός και να τραυματιστεί σοβαρά και η κοπέλα του, ενώ το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη διπλανής οικίας.

Ο 24χρονος είχε έρθει από το εξωτερικό για την ορκωμοσία της συντρόφου του

Όπως μετέδωσε το Star, ο νεαρός είχε μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, προκειμένου να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του τη Δευτέρα.

Βέβαια, η μοίρα τους έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώς ο 24χρονος σκοτώθηκε και η 21χρονη σύντροφός του νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του τροχαίου δυστυχήματος.

Αρνητικό το πρώτο άτυπο αλκοτέστ στον 29χρονο - Είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και το 2020

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα συνελήφθη από τις Αρχές. Όπως ήταν φυσικό του έχουν πάρει ήδη δείγμα αίματος προκειμένου να διευκρινιστεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο αναμένονται και οι τοξικολογικές.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο 29χρονος συλληφθείς είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών το 2020.

Ο συλληφθείς τραυματίστηκε ελαφρά και αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Πηγή: iefimerida.gr