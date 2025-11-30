Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού (vid)

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μερίδα αγροτών να συγκεντρώνεται γύρω από το όχημα και να το κουνάει και να το χτυπά, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ, ενώ ο αστυνομικός οδηγός βρισκόταν μέσα.
Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.
Πηγή: newsbomb.gr