«Ο πατέρας του Τσιτσιπά είπε στην Τροχαία ότι εκείνος έτρεχε με τη Lotus»

Νέες εξελίξεις και δεδομένα στην υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής “Weekend live” του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το “Weekend live” του ΣΚΑΪ ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας του Στέφανου, είπε ότι αυτός ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου την ημέρα που καταγράφηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής, δίνοντας την απόδειξη πληρωμής του προστίμου. Μάλιστα, ο ίδιος είχε την πρόθεση να παραδώσει το δίπλωμά του, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, όπως τόνισαν οι αστυνομικές αρχές, το δικαίωμα ένστασης έχει παρέλθει της προθεσμίας, επομένως ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε τον κ. Τσιτσιπά ότι μόνο ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί πλέον να παρουσιαστεί και να παραδώσει το δίπλωμά του για διάστημα ενός έτους.