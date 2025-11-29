Στάση εργασίας σήμερα σε Μετρό, Ηλεκτρικό και τραμ: Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τετράωρη στάση εργασίας για σήμερα.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τετράωρη στάση εργασίας για σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Η διακοπή λειτουργίας, η οποία κηρύχθηκε από τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ, θα διαρκέσει από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. (14:00), λόγω της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του την περασμένη Τετάρτη εν ώρα υπηρεσίας.

Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό και στο Τραμ έγινε χθες κανονικά.

Οι σταθμοί του Μετρό θα επαναλειτουργήσουν για το επιβατικό κοινό αμέσως μετά τη λήξη της στάσης εργασίας, δηλαδή στις 2:00 μ.μ.

Αναλυτικά Δρομολόγια: Τελευταίοι Συρμοί

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

Τελευταίοι συρμοί από Κηφισιά και Πειραιά: 09:15

Τελευταίοι συρμοί από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 09:31 / προς Πειραιά: 09:49

Τελευταίοι συρμοί από Ομόνοια προς Κηφισιά: 09:34 / προς Πειραιά: 09:47

Τελευταίοι συρμοί από Αττική προς Κηφισιά: 09:39 / προς Πειραιά: 09:42

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

Τελευταίος συρμός από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 10:05

Τελευταίος συρμός από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 09:49

Τελευταίος συρμός από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 09:49

Τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 09:42

Τελευταίος συρμός από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 09:47

Τελευταίος συρμός από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 09:10

Τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 08:30

Οι σταθμοί του Μετρό θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό –μετά το τέλος της στάσης εργασίας– στις 2 το μεσημέρι.

Τραμ



Γραμμή 7:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 08:29 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 08:43 και ο πρώτος στις 14:58.

Γραμμή 6:

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 08:34 και ο πρώτος στις 14:22,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 09:18 και ο πρώτος στις 15:06.

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 08:30 και ο πρώτος στις 15:06,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 08:00 και ο πρώτος στις 14:29,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 07:58 και ο πρώτος στις 14:58,

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 08:15 και ο πρώτος στις 15:06.

Πηγή: ethnos.gr