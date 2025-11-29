Τέλος εποχής για τα τρόλεϊ: Καταργούνται τα πρώτα στον Πειραιά - Το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης με λεωφορεία

Με δειλά βήματα από τον Πειραιά και χωρίς την αποξήλωση εναερίου δικτύου ξεκινά η πρώτη φάση της κατάργησης των τρόλεϊ, την οποία είχε προαναγγείλει μέσω τηλεοπτικών του εμφανίσεων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, από την προσεχή Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου σε τρεις γραμμές τρόλεϊ που εξυπηρετούν τον Πειραιά θα δρομολογηθούν έξι ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα αντικαταστήσουν ισάριθμα οχήματα τρόλει. Ετσι συνολικά στον Πειραιά από τα 13 οχήματα που θα εκτελούν δρομολόγια στο δίκτυο των τρόλει, τα 6 θα είναι ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα της διαδικασίας κατάργησης του μέσου, η οποία μέχρι στιγμής προχωρά με ελάχιστη επίσημη ενημέρωση και χωρίς να έχει παρουσιαστεί συνολικά η μελέτη, στην οποία στηρίζεται παρά μόνο τμήματά της αποσπασματικά ή κάποιο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η αποξήλωση μεγάλου μέρους της εναέριας υποδομής θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο, με πρώτο «μέτωπο» το κέντρο του Πειραιά, ώστε να αφαιρεθεί το δίκτυο προκειμένου να ...πιάσει λιμάνι και το τραμ που τα τελευταία χρόνια δεν φτάνει μέχρι την τερματική του στάση. Σταδιακά, όπως έχει αναφέρει ο κ. Κυρανάκης, θα καταργηθεί το 70% του δικτύου, δηλαδή από τα 143 χιλιόμετρα που λειτουργούν σήμερα, θα παραμείνουν μόνο τα 44.

Βάσει των ενδείξεων μέχρι τώρα, το εναέριο δίκτυο των τρόλεϊ φαίνεται ότι θα παραμείνει σε λειτουργία μόνο σε κεντρικές αρτηρίες, όπως η Κηφισίας, η Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Συγγρού, η Πειραιώς, η Πέτρου Ράλλη, η Πατησίων, η Αχαρνών και η Πίνδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και σήμερα Παρασκευή, το επιβατικό κοινό δεν έχει ενημερωθεί με κάποια επίσημη ανακοίνωση από τους συγκοινωνιακούς φορείς ή το υπουργείο για τις αλλαγές της Δευτέρας και φαίνεται ότι ενώ από την προσεχή εβδομάδα θα αναμένει σε κάποιες στάσεις του Πειραιά τρόλει, μπροστά του θα εμφανιστούν ...λεωφορεία, τα οποία πάντως θα έχουν τα ίδια διακριτικά.

Πηγές των συγκοινωνιών αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να αφαιρεθούν λεωφορεία από υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές ώστε να καλυφθούν τα δρομολόγια που θα αφήνουν σταδιακά πίσω τους τα τρόλεϊ. Ωστόσο μένει να φανεί με ποιον τρόπο θα εξοικονομηθεί επαρκής αριθμός ηλεκτρικών λεωφορείων προκειμένου να καλυφθεί το κενό δεδομένου ότι ο ηλεκτροκίνητος στόλος δεν έχει απεριόριστα μεγέθη.

Να σημειωθεί ότι ο αν. υπουργός έχει αναφέρει σε επιτροπή της Βουλής ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για νέα οχήματα, τα οποία θα αντικαταστήσουν μέρος του στόλου των τρόλεϊ. Ωστόσο, ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια αυτών των οχημάτων –που όπως φαίνεται θα αφορά και τρόλεϊ τεχνολογίας IMC που μπορούν να καλύπτουν τμήματα της διαδρομής χωρίς την εξάρτηση από εναέρια καλώδια – δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί. Επιπροσθέτως δεν έχει ανακοινωθεί και το μείγμα των οχημάτων που θα αφορά με τις εκτιμήσεις να αναφέρονται στην ανάγκη προμήθειας περίπου 40 οχημάτων IMC προκειμένου να καλυφθεί το δίκτυο που θα απομείνει.

Η ΟΣΥ, πάντως, προετοιμάζεται και μόλις πριν λίγες ημέρες υπέγραψε σύμβαση με εταιρεία τεχνικών συμβούλων προκειμένου να την συνδράμει στις απαιτούμενες διαδικασίες στο δίκτυο των 40 χλμ, το οποίο θα εξακολουθήσουν να διατρέχουν τρόλει.

Ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να παράσχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα εναέριου δικτύου ηλεκτροκίνησης της Ο.ΣΥ και συγκεκριμένα να προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον τις εξής αναλύσεις:

-Τεχνική Ανάλυση και Προδιαγραφές

-Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Κόστους - Οφέλους (Cost-Benefit Analysis - CBA):

-Ανάλυση Κινδύνων (Project Risk Analysis).

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η σύνταξη πλήρους φακέλου δημοπράτησης για τον διαγωνισμό για τη συντήρηση του δικτύου που θα παραμείνει ενεργό.

Στο μεταξύ σε φάση αξιολόγησης των προσφορών βρίσκεται και ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ΟΣΥ προυπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ για την καταγραφή και συντήρηση της υφιστάμενης υποδομής τρόλει, καθώς και για αποξήλωση ανενεργού δικτύου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Πηγή: ethnos.gr