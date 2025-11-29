Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του γιου του γνωστού πολιτικού - Παραλίγο να χτυπήσει οικογένεια

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τη σύλληψη του 20χρονου γιου πολύ γνωστού πολιτικού, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Άμεση Δράση έλαβε κλήση από κατοίκους της περιοχής για άτομα που βρίσκονταν έξω από το κλειστό γυμναστήριο και προκαλούσαν φθορές. Δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τα στοιχεία τους, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας σε άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής, με τον 20χρονο γιο του γνωστού πολιτικού να κάθεται στη θέση του οδηγού και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών, εκείνοι προσπάθησαν να χαθούν στα στενά της περιοχής. Παραβίασαν δύο STOP ενώ, σύμφωνα με το Mega, παραλίγο να πατήσουν μία οικογένεια.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με το φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: "Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;".

Τελικά συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, βεβαιώθηκαν και οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις.

O 20χρονος γιος του πολιτικού όταν οδηγήθηκε στο τμήμα είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατάλαβε πως τον καταδιώκουν διότι δεν άκουσε τον φάρο.

Ο νεαρός φαίνεται πως έχει απασχολήσει τις Αρχές 4 φορές από τον Μάρτιο του 2025, ενώ είχε συλληφθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: thetoc.gr