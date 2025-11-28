Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο δικηγόρος και ο 42χρονος για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης - Όσα υποστήριξαν

Κατά την επιχείρηση του ελληνικού FBI βρέθηκαν 480 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια και 370 σφαίρες.
Μεταξύ άλλων, υπήρχαν πλαστά έργα του αναγνωρισμένου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τους πίνακες, αλλά ο 42χρονος ήταν εκείνος που τους του έδωσε για να τους φυλάξει.
Αναφορικά με τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, φέρεται να υποστήριξε ότι αποτελούν οικογενειακά κειμήλια.
Πηγή: iefimerida.gr