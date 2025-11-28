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Ηλεκτρολόγος έκανε viral τη Μητρόπολη Γιαννιτσών - Αντί να συνδέσει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, συνέδεσε τα πασχαλινά

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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Μητρόπολη Γιαννιτσών με εορταστικά λαμπάκια.

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Ηλεκτρολόγος έκανε viral τη Μητρόπολη Γιαννιτσών - Αντί να συνδέσει τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, συνέδεσε τα πασχαλινά