Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Συνεχίζεται σήμερα (28.11.2025) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας φύλαξης

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι. Η έδρα διέκοψε για κάποια ώρα, προκειμένου να βρεθεί μία μεγαλύτερη αίθουσα που να χωράει όλους τους δικηγόρους που δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί συγγενείς, όπως η κα Καρυστιανού, ο κ. Παπαγγελής, και ο κ. Ασλανίδης.

«Είμαστε εδώ για τον κύριο Τερζάκη, που έχει βέβαια άπειρες ευθύνες. Η πραγματική δίκη όμως σήμερα έπρεπε να αφορούσε τον κ. Μπακαϊμη γιατί είναι ο πρώτος που έβαλε χέρι στα βίντεο», δήλωσε η κα Καρυστιανού.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω της απουσίας και μη παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη, αναφορικά με τις ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

«Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε καλά σήμερα και το λέω αυτό γιατί ένας διοικητικός υπάλληλος αποφάσισε το πόσοι θα είναι μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου», ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από τον Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την σειρά της ανέφερε: «Σήμερα παρακολουθούμε άλλο ένα επεισόδιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να μπαζώσει την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών», ανέφερε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας με αφορμή τη συνέχιση της δίκης που αφορά την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών».

Πηγή: cnn.gr