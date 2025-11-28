Σαλαμίνα: Στη φυλακή η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της - Δεν έπεισε στην απολογία της

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου καθώς με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστεά.

Η 46χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της ηλικιωμένης αλλά κατά στην απολογία της στις εισαγγελικές αρχές άλλαξε στάση.

Η 46χρονη υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με την δικηγόρο της.

Όπως υποστήριξε η δικηγόρος της κατηγορούμενης στην ΕΡΤ, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Λίγο πριν από τις 08:00 σήμερα (28/11), η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά συνοδεία τουλάχιστον 12 αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου 90 λεπτά.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, με την κυρία Μαρούπα να τονίζει ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δε γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δε διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα». Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, κυρία Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δε θα μπορούσε να δώσει».

Η οικογένεια του θύματος παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Η υπεράσπιση για τα στοιχεία

Σε τηλεφωνική παρέμβασή της, η κυρία Μαρούπα έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι:

Δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία

Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες, οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες»

Η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού

Επανέλαβε ότι η 46χρονη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια». Θα ζητηθεί επίσης πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ώστε να εξεταστεί αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών

Η κυρία Τσιόνα απάντησε πως η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα», υπογραμμίζοντας ότι η 46χρονη είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη και είχε εκφράσει μεταμέλεια. «Περίμενα μια στάση ειλικρινούς μεταμέλειας. Σήμερα βλέπουμε κενά μνήμης και άρνηση», δήλωσε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο ψυχικής διαταραχής της κατηγορούμενης, με την κυρία Τσιόνα να σημειώνει ότι θα διοριστεί τεχνικός σύμβουλος για πλήρη διερεύνηση.

Πηγή: ethnos.gr