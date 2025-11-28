Μενίδι: 14χρονη πήγε στο Τμήμα με έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα - Κατήγγειλε ότι απέβαλε από το ξύλο της μητέρας της

Μία 14χρονη στο Μενίδι μετέβη την Πέμπτη (27/11) στο Αστυνομικό Τμήμα, έχοντας ένα νεκρό έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Λίγο μετά την εμφάνιση της ανήλικης στο ΑΤ της περιοχής, συνελήφθη η 54χρονη μητέρα της, που όπως κατήγγειλε η κόρη της, της προκάλεσε σωματική βλάβη με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, η μητέρα της 14χρονης φαίνεται να μην ενέκρινε το γεγονός ότι η κόρη της κυοφορούσε παιδί σε τόσο μικρή ηλικία και έφτασε στο σημείο να χτυπήσει τόσο σκληρά το ανήλικο κορίτσι.

Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη, ενώ η 14χρονη κόρη της έχει μεταφερθεί στο «Παίδων».

Πηγή: ethnos.gr