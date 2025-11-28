Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι σφυροκοπούν την Αττική - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πέτρου Ράλλη, ποτάμια οι δρόμοι

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας Adel βρέθηκε την Παρασκευή (28.11.2025) και η Αττική. Από τα χαράματα, σφοδρές βροχές πλήττουν την πρωτεύουσα ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν να εκδηλώνονται καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και αρκετοί κεραυνοί.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως το πιο κρίσιμο 12ωρο της κακοκαιρίας Adel είναι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Οι καταιγίδες στην Αττική έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους που είναι ήδη «ευάλωτοι» σε τέτοιες συνθήκες.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους καθώς η βροχή αλλά και η αυξημένη κίνηση που αναμένεται να εκδηλωθεί θα προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.

Μέχρι στιγμής έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Πέτρου Ράλλη στο ύψος της Χαμοστέρνας,

Σε διάφορες περιοχές καταγράφονται και πτώσεις δέντρων από την μανία των φαινόμενων. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει μετατραπεί ήδη σε ποτάμι.



Το νερό έχει φτάσει, σε πολλά σημεία, μέχρι τη μέση των οχημάτων με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί και μποτιλιάρισμα.

Την ίδια στιγμή, σε ισχύ είναι το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες σε 10 περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στα social media τονίζει πως ο πυρήνας των καταιγίδων που σφυροκοπά την Αττική, θα διαρκέσει συνολικά 1 ώρα.

«Ο ισχυρός πυρήνας των καταιγίδων που επηρεάζει την Αττική παρότι παρουσιάζει μικρή εξασθένηση, συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον Σαρωνικό. Η προσοχή μας για μια ώρα ακόμη παρά την εξασθένηση», γράφει στην ανάρτησή του.

Πυροσβεστική και τροχαία βρίσκονται επί ποδός ώστε να σπεύσουν όπου χρειάζεται για αντλήσεις νερών και απεγκλωβισμούς οδηγών ή κατοίκων.

Πηγή: newsit.gr